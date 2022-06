LPI-GTH: Unbekannte entwenden Kältemittel

Wilhelmsthal / Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 33-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 19 aus Wilhelmsthal kommend in Richtung Eisenach, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, dort zunächst mit einem 57-jährigen Fahrer eines Mercedes und in der weiteren Folge mit dem Kia einer 61-Jährigen kollidierte. Der Zusammenprall war so heftig, dass im Anschluss alle ...

mehr