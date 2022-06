Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Wilhelmsthal / Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 33-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 19 aus Wilhelmsthal kommend in Richtung Eisenach, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, dort zunächst mit einem 57-jährigen Fahrer eines Mercedes und in der weiteren Folge mit dem Kia einer 61-Jährigen kollidierte. Der Zusammenprall war so heftig, dass im Anschluss alle Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fahrerin des Kia leichtverletzt. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 17000 EUR.(mm)

