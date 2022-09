Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizisten und Sanitäter angegriffen - Betrunkener randaliert in Hennef

Hennef (ots)

Am Samstagabend (03. September) rief die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei um Hilfe. Ein betrunkener Mann behinderte die Sanitäter und trat gegen deren Fahrzeug. Die Rettungswagenbesatzung war gegen 18.30 Uhr zunächst gerufen worden, weil der 45-jährige Mann stark alkoholisiert durch Hennef ging und sich bei einem Sturz bereits verletzt hatte. Als die Helfer den Mann im Talweg behandeln wollten, reagierte dieser aggressiv und brüllte sie an. Da der betrunkene Hennefer offenbar keine weitere medizinische Hilfe nötig hatte und diese auch verweigerte, wollten die Sanitäter den Einsatzort verlassen. Der Betrunkene versperrte dem Rettungswagen jedoch den Weg und trat und schlug gegen das Fahrzeug. Daraufhin wurde die Polizei zur Hilfe gerufen. Als die Polizisten eintrafen, stritt sich der Randalierer in der Nähe des Rettungswagens lautstark mit einem Anwohner. Die Beamten wollten schlichtend eingreifen. Der Hennefer ließ sich jedoch nicht beruhigen, brüllte die Polizisten an und kam auf diese zu. Auch näherte er sich immer wieder bedrohlich seinem Streitpartner und der Rettungswagenbesatzung. Da der 45-Jährige sich weiter aufbrausend verhielt und schließlich die Polizisten angriff, wurde er letztendlich in Gewahrsam genommen. Dem Betrunkenen mussten Handschellen angelegt werden. Auf dem Weg zur Polizeiwache versuchte er die Beamten zu treten und zu bespucken. Auch auf der Wache in Siegburg trat und schlug der Mann weiter um sich und traf einen Beamten mit einem Tritt am Schienbein. Der Polizist konnte leicht verletzt im Dienst bleiben. Den Randalierer erwarten Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen. (Uhl)

