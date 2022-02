Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Vermisster 36-Jähriger aufgefunden+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Waldstück zwischen Nerotal und Nordfriedhof Samstag, 19.02.2022, 08:30 Uhr

(schü)Gegen 08:30 Uhr meldete eine Mitbürgerin aus dem Bereich Nerotal Hilferufe eines Mannes. Wenig später konnte in einem dortigen Waldstück der in der vergangenen Nacht als vermisst gemeldete Herr Winfried L. aufgefunden werden. Herr L. war sehr stark unterkühlt und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

