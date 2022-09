Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Hennef (ots)

Ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Hennef wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (03. September) schwer verletzt. Der Senior kam zur Behandlung in ein Bonner Krankenhaus.

Gegen 17.25 Uhr war eine 51-jährige Autofahrerin aus Bornheim vom untergeordneten Dorenbachweg in Hennef-Uckerath mit ihrem Ford Mini-Van nach links in die übergeordnete Lichstraße abgebogen. Beim Abbiegen übersah sie den auf der bevorrechtigten Lichstraße von links aus Richtung Westerwaldstraße kommenden Fahrradfahrer. Der 70-Jährige kollidierte mit der Fahrzeugfront und prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin aus Bornheim erlitt einen Schock und musste vor Ort behandelt werden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr wurden aufgenommen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell