Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall in Neunkirchen-Seelscheid/ zwei Schwerverletzte

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Montagabend (05. September) stießen in Neunkirchen-Seelscheid an der Kreuzung Hauptstraße (L352) und Söntgerather Straße gegen 20.45 Uhr zwei Autos gegeneinander. Die beiden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Eine 20-jährige Mucherin wollte mit ihrem Chevrolet von der Söntgerather Straße auf die vorfahrtsberechtigte L352 einbiegen. Dabei übersah die junge Frau nach eigenen Angaben nicht nur die Kreuzung, sondern auch den Opel eines 53-Jährigen aus Wiehl. Die Chevrolet-Fahrerin fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Der Opel-Fahrer wollte dem Chevrolet noch ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mann aus Wiehl, der sagte knapp 70 km/h schnell gefahren zu sein, stieß gegen die vordere linke Seite des anderen Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen einen Baum neben der Fahrbahn und auf diese zurück geschleudert. Die beiden Verunfallten konnten sich selbständig aus ihren Fahrzeugen befreien und wurden zunächst durch andere Verkehrsteilnehmer versorgt. Später wurde die Behandlung durch hinzugerufene Rettungskräfte übernommen, bevor die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war die Kreuzung durch die Polizei bis etwa 23.15 Uhr komplett gesperrt.

