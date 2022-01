Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- E-Bike Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Hattingen (ots)

Eine 39-jährige Hattingerin wollte am Donnerstagmorgen ihren Renault an der Friedrichstraße am Fahrbahnrand parken. Sie öffnete die Tür um sich zu vergewissern, dass sie ordnungsgemäß steht. Ein auf der Fahrbahn fahrender 51-jähriger E-Bike Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und touchierte die Fahrertür. Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

