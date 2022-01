Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Drogenfund bei Durchsuchung- Wetteraner festgenommen

Wetter (ots)

Am Dienstag (25.01.) fand eine Durchsuchung in der Wohnung eines 34-jährigen Mannes in Alt-Wetter statt. Grund der Durchsuchung war der Verdacht auf Besitz, Handel und Herstellung von Betäubungsmitteln. Umfangreiche Ermittlungen ergaben einen Hinweis auf den 34-Jährigen und die Anhaltspunkte reichten aus, beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken. Bei der Durchsuchung konnte eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln festgestellt werden. Darunter befanden sich unter anderem 1,5 Liter Amphetaminöl und 340 Gramm MDMA. Weiter wurden reichlich Zusätze aufgefunden, die für die Herstellung für Amphetamine genutzt werden können. Nachfolgend wurde bei dem zur Zeit erwerbslosen Mann Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Bargeldbetrages aufgefunden. Der 34-Jährige Wetteraner wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Hattingen gebracht. Am Mittwoch wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

