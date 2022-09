Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schweres Gerät von Baustelle gestohlen

Ruppichteroth (ots)

Am Montagmorgen (05. September) stellten Arbeiter auf einer Baustelle in Ruppichteroth den Diebstahl einer Rüttelplatte, einer Baggerschaufel und eines 50 Meter langen Starkstromkabels fest. Die unbekannten Täter müssen in der Zeit vom 30. August, 12 Uhr, bis zum 05. September, 8 Uhr, durch Öffnen des Bauzauns auf das Gelände der Baustelle an der Herchener Straße gelangt sein. Da vor allem die entwendete Rüttelplatte mit einem Gewicht von etwa 500 Kilogramm sehr schwer ist, muss zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug benutzt worden sein. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413421 entgegen.

