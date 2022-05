Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Dienstag (3. Mai 2022) zwischen 07:45 Uhr und 12:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Eyller Straße ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und entwendeten Schmuck. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (ms)

