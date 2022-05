Wachtendonk-Wankum (ots) - Bereits am Dienstag (26.04.2022) kam es gegen 16:00 Uhrauf der L39 in Wachtendonk-Wankum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein VW Golf beschädigt wurde. Der 81-jährige Fahrer des VWs befuhr die L39 in Richtung Grefrath und fuhr dabei über ein größeres Metallteil, das den unterbogen des VWs beschädigte. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Metallteil um einen rot lackierten ...

mehr