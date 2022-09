POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Gerolstein (ots) - Im Tatzeitraum 17.09.2022 bis 19.09.2022 hob ein bisher unbekannter Täter einen hölzernen Fensterladen an einem Anwesen in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein aus der Verankerung und entwendete diesen. Hinweise zur Tat oder dem Verursacher dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 ...

