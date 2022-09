Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Resümee der PI Bitburg zur behördenübergreifenden, internationalen Schwerlastkontrolle

Bitburg (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 21.09.2022, fand eine großangelegte Kontrollaktion der Polizei Bitburg entlang der B51 statt. Schwerpunkt der Kontrollen war der Schwerlastverkehr. Im Fokus stand sowohl die Fahrtüchtigkeit der Fahrer, als auch die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. Darüber hinaus wurde die Geschwindigkeit und die Einhaltung des Überholverbotes auf der B51 überwacht. Die Kräfte der Polizei Bitburg wurden dabei von dem Schwerlastkontrolltrupp der Polizei Wittlich, Beamten der Polizei Prüm und der Bereitschaftspolizei unterstützt. Darüber hinaus beteiligten sich die Bundespolizei, der Zoll sowie die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord an der Kontrolle. Da es sich bei dem gewerblichen Güterverkehr in großen Teilen um internationalen Kraftfahrzeugverkehr handelt, waren auch die Polizeien aus Luxemburg und Belgien anwesend und unterstützten die deutschen Kollegen. Zur Überwachung des Überholverbotes wurde der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Insgesamt wurden 26 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Dabei mussten 17 Beanstandungen festgestellt werden. Diese teilen sich auf in Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, die Ladungssicherung und das Steuerrecht. In zwei Fällen wurden Verstöße gegen die Höchstgeschwindigkeit festgestellt. In der Spitze konnte eine Überschreitung um 33 km/h festgestellt werden. In vier Fällen wurden Fahrzeugführer festgestellt, die entgegen dem bestehenden Überhol gehandelt hatten.

