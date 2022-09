Osann-Monzel (ots) - Am Dienstag, 20.09.2022, gegen 18.05 Uhr, befuhren ein weißer Kleinwagen und ein silberner BMW (SUV) in vorgenannter Reihenfolge die L53 von Osann-Monzel kommend in Richtung Altrich. Auf einer Geraden setzte der SUV zum Überholen des weißen Kleinwagens trotz Gegenverkehr an. Ein entgegenkommenden Pkw-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern. Nur ...

mehr