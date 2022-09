Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen durch die Beamt*innen der Dienststellen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und Polizeiwache Gerolstein (ots)

Am 20.09.2022 führten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Wittlich-Wengerohr Kontrollen im Dienstgebiet durch.

Gegen 09:30 Uhr kontrollierten sie in der Bahnhofstraße in Daun einen 20-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Vordereifel. Im Rahmen der Kontrolle fielen bei diesem drogentypische Ausfallerscheinungen auf, welche auf den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Gegen 13:00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein einen 21-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Daun. Im Rahmen der Kontrolle fielen bei diesem drogentypische Ausfallerscheinungen auf, welche auf den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Gegen 13:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen 58-jährigen Mann aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein. Hierbei fiel auf, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Dieser konnte durch Bezahlung der ausstehenden Geldstrafe beim Amtsgericht in Daun abgewendet werden.

Weiterhin wurden im Rahmen einer stationären Kontrollstelle im Stadtgebiet von Daun mehrere Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen und Mängelberichte wegen technischer Mängel am Fahrzeug ausgestellt. Erschreckend war, dass zudem eine nicht unerhebliche Anzahl an Fahrzeugführern angetroffen wurden, welche ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Es darf an dieser Stelle abermals auf die besondere Gefährlichkeit durch diese Art der Ablenkung hingewiesen werden. In diesen Fällen wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.

Im Verlauf des Nachmittags führten die Beamten zudem Kontrollen im Bereich der Ortslagen von Schalkenmehren und Meisburg durch, wobei hier der Schwerpunkt auf die Kontrolle von sogenannten Pedelec-Fahrern gelegt wurde. Hier wurde explizit die richtige Ausstattung der Fahrzeuge überprüft und die Fahrzeugnutzer auf das Tragen von Radfahrhelmen hingewiesen.

Zum Abschluss dieses Kontrolltages wurde zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr eine Fußstreife im Stadtgebiet von Daun durchgeführt. Hier wurde ein junger Mann mit seinem Mountainbike angetroffen, dem der Fahrtantritt aufgrund nicht vorhandener, erforderlicher Beleuchtung untersagt werden musste.

Die Beamt*innen werden ihre Kontrolltätigkeit zur Steigerung der Verkehrssicherheit fortsetzen.

