POL-PDLU: Fensterscheibe von BMW eingeschlagen

Lambsheim (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 13.06 auf 14.06.2022 kam es am Bahnhof Lambsheim zu einer Sachbeschädigung an PKW. Der beschädigte schwarze BMW stand in einer Parkbucht am Fahrradunterstand gegenüber vom Parkplatzgelände Ringstraße. Ein unbekannter Täter schlug die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein. Aus dem Auto wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf etwa 800EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell