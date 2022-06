POL-PDLU: Speyer - Anhänger außer Kontrolle - zwei Unfälle auf B9

Römerberg-Heiligenstein (ots) - Am 14.06.2022 um 18:24 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Fahrrad die Berghäuser Straße in Römerberg-Heiligenstein in Richtung Mechtersheim. Auf Höhe der Hausnummer 110 parkte währenddessen ein unbekannter Mann seinen weißen Mercedes Vito entgegen der erlaubten Richtung am Fahrbahnrand und fuhr unmittelbar an. Der 61-Jährige ...

