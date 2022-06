Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - PKW-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Römerberg-Heiligenstein (ots)

Am 14.06.2022 um 18:24 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Fahrrad die Berghäuser Straße in Römerberg-Heiligenstein in Richtung Mechtersheim. Auf Höhe der Hausnummer 110 parkte währenddessen ein unbekannter Mann seinen weißen Mercedes Vito entgegen der erlaubten Richtung am Fahrbahnrand und fuhr unmittelbar an. Der 61-Jährige musste scharf bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierdurch stürzte er zu Boden, ohne vorherigen Kontakt zum gegnerischen Fahrzeug. Der 61-Jährige erlitt Schürfwunden am Ellbogen sowie starke Schmerzen in Knien und im Handgelenk. Der Unfallverursacher kümmerte sich zunächst um den Geschädigten und verließ die Unfallstelle fluchtartig, als eine Zeugin die Verständigung der Polizei ankündigte.

Bei dem flüchtigen Fahrer handelt es sich um einen ca. 30-jährigen schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren und einer Körpergröße von ca. 1,75 Metern. Sein Fahrzeug hatte ein amtliches Kennzeichen des Zulassungsbezirks Limburg (LM-). Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) von der Polizei Speyer entgegengenommen.

