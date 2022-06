Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Randalierender Jugendlicher in Gewahrsam genommen

Speyer (ots)

Am 15.06.2022 um 03:06 Uhr warf ein 17-Jähriger mehrere Mülltonnen in der Maximilianstraße um. Passanten meldeten den Vorfall der Polizei, die den Jugendlichen antraf. Er war erkennbar alkoholisiert und kündigte den Polizeibeamten gegenüber an, weiterhin Mülltonnen umwerfen zu wollen. Außerdem beleidigte er eine Polizeibeamtin auf unterstem Niveau. Die Polizeibeamten eröffneten ihm seine Ingewahrsamnahme und legten ihm Handfesseln an. Hierbei drehte er sich unvermittelt um und spuckte in Richtung der Polizeibeamten, ohne diese zu treffen. Aus diesem Grund wurde er zu Boden gebracht und dort gefesselt. Im weiteren Verlauf drohte der 17-Jährige den Beamten mit dem Tode. Er wurde bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,08 Promille. Gegen ihn werden Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

