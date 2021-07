Polizei Dortmund

POL-DO: Vorsätzliche Brandstiftung an Fahrzeug einer politischen Fraktion - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0790

In der Nacht zu Dienstag (27. Juli) ist ein Pkw einer politischen Fraktion in Schwerte-Ergste offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Der Dortmunder Staatsschutz hat seine Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das als Werbefahrzeug erkennbare Auto gegen 0.40 Uhr an der Straße "Am Kleinenberg" in Brand. Als eine 70-jährige Zeugin dies bemerkte, informierte sie ihren Nachbarn. Der 60-Jährige alarmierte wiederum die Feuerwehr und begann daraufhin den bereits in Flammen stehenden Pkw zu löschen. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation brachte ein Rettungswagen den 60-Jährigen in ein Krankenhaus.

Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die weitergehenden Ermittlungen wurden durch den Dortmunder Staatsschutz übernommen.

Die Polizei möchte wissen: Wer hat vor, während oder auch nach der mutmaßlichen Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Am Kleinenberg" gemacht? Sind Ihnen Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell