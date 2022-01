Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschlagen und bestohlen

Weimar (ots)

Am Sonntagabend kam es in Kranichfeld zu einem Übergriff auf einen 18-Jährigen. Bereits am Bahnhof wurde der Weimarer von mehreren Personen 'erwartet'. Nach einem kurzen Disput schlugen mindestens zwei Personen auf ihn ein. In der Folge entwendeten sie eine Tasche des Opfers, in welcher sich Bargeld und seine Dokumente befanden. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste der Mann in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell