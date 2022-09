Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung durch riskantes Überholmanöver

Osann-Monzel (ots)

Am Dienstag, 20.09.2022, gegen 18.05 Uhr, befuhren ein weißer Kleinwagen und ein silberner BMW (SUV) in vorgenannter Reihenfolge die L53 von Osann-Monzel kommend in Richtung Altrich. Auf einer Geraden setzte der SUV zum Überholen des weißen Kleinwagens trotz Gegenverkehr an. Ein entgegenkommenden Pkw-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern. Nur durch seine gute Reaktion konnte ein schwerer Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der SUV-Fahrer setzte seinen Überholvorgang dennoch fort und scherte unmittelbar vor dem entgegenkommenden Pkw wieder nach rechts ein. Der/die Fahrer/in des weißen Kleinwagens, des überholenden SUV und andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter Tel. 06571/926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell