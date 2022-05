POL-WAF: Ahlen. Auseinandersetzung auf der Straße - Zeugen gesucht

Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die am Donnerstag, 5.5.2022, gegen 14.15 Uhr eine Geldübergabe auf der Oststraße in Ahlen beobachtet haben. Vorausgegangen war ein Schockanruf, den eine Ahlenerin am Mittag erhielt. Die Angerufene nahm an, dass eine gute Freundin einen tödlichen Unfall verursacht habe und nur gegen eine Kaution frei kommen könne. Die Betrüger blieben am Telefon hartnäckig und es gelang ihnen, ...

mehr