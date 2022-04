Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf dem Weg zum Dienst: Bundespolizistin wird nach Hinweis auf Straftat geschlagen

Siegburg (ots)

Sonntagmorgen (03. April) sprach eine Bundespolizistin, auf ihrem Weg zur Dienststelle, im Bahnhof Siegburg/Bonn zwei Personen an, welche sich augenscheinlich einen Joint teilten. Zunächst diskutieren die Zwei zunehmend aggressiv mit der Beamtin, später ergriff eine der Personen die Flucht. Die zweite, eine erst 18-Jährige aus Bonn, hielt die Bundespolizistin bis zum Eintreffen der Unterstützung fest.

Auf dem Weg zum Frühdienst befand sich eine Bundespolizistin gegen 05:45 Uhr am Bahnhof Siegburg/Bonn und bemerkte starken Marihuanageruch. Sofort sprach sie zwei Verdächtige an, die augenscheinlich einen Joint rauchten und diesen teilten. Lautstark begann der Angesprochene zu diskutieren und ging auf die Beamtin zu. Diese hielt den Mann daraufhin an der Jacke fest und forderte mit dem Telefon Unterstützung an. Nachdem der zunehmend aggressive Unbekannte den Arm der Beamtin weg schlug, ergriff er anschließend die Flucht. Auch die zweite Tatverdächtige versuchte sich durch gezieltes Schlagen und Treten aus der Kontrolle zu entziehen, jedoch hielt die Bundespolizistin diese bis zum Eintreffen der Unterstützung fest. Die Einsatzkräfte fertigten jeweils eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs und unerlaubtem Besitzes von Betäubungsmitteln gegen die Heranwachsende sowie den Unbekannten. Die weiteren bundespolizeilichen Ermittlungen dauern an.

