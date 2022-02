Polizei Braunschweig

POL-BS: Farbschmierereien im Stadtgebiet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 18.02.2022

Im Braunschweiger Stadtgebiet wurden mehrere Farbschmierereien mit polizeifeindlichem Hintergrund festgestellt.

Am Freitagmorgen wurden an mehreren Gebäuden und Anlagen Farbschmierereien festgestellt. Insbesondere das Stadion des Polizeisportvereins an der Georg-Westermann-Allee wurde Ziel der Sachbeschädigungen.

Die Säulen des Zugangstores wurden beidseitig mit den Buchstaben "ACAT" beschmiert. Die Buchstabenkombination steht für "all cops are targets".

Ein Werbeschild der dortigen Gaststätte wurde mit dem Schriftzug "ANTIFA" übersprüht.

Bei dem Polizeisportverein handelt es sich um einen Breitensportverein. Insbesondere die Mitglieder dieses Vereins sind von den Schmierereien besonders betroffen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die diese oder ähnlich gelagerte Sachbeschädigungen beobachtet haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

