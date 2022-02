Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Am 17.02.2022, gegen 17:28h, wurde ein in der Straße Hopfengarten in Höhe des Restaurants "Da Erina" geparkter Pkw, grauer Seat Leon, amtl. Kennzeichen nicht bekannt, an der Fahrerseite beschädigt. Der Fahrzeughalter zu diesem Pkw wird gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Braunschweig, Altewiekring 20B, Tel. 0531-476-3935 in Verbindung zu setzen.

