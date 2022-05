Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geld übergeben - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die am Donnerstag, 5.5.2022, gegen 14.15 Uhr eine Geldübergabe auf der Oststraße in Ahlen beobachtet haben. Vorausgegangen war ein Schockanruf, den eine Ahlenerin am Mittag erhielt. Die Angerufene nahm an, dass eine gute Freundin einen tödlichen Unfall verursacht habe und nur gegen eine Kaution frei kommen könne. Die Betrüger blieben am Telefon hartnäckig und es gelang ihnen, die Seniorin von der Echtheit der Geschichte zu überzeugen. Diese wurde dadurch untermauert, dass das Geld zum Amtsgericht gebracht werden sollte. Allerdings könne die Ahlenerin das Gebäude nur mit einem tagesaktuellen Coronatest betreten, so die vermeintliche Anwältin am Telefon. Da die Betrogene keinen hatte, erfolgte die Geldübergabe an einen männlichen Boten in der Fußgängerzone vor dem Geschäft Kodi.

Der Geldabholer ist geschätzt zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare, trug ein Basecap, einen schwarzen Mundschutz, eine blaue Steppjacke und eine schwarze Hose.

Wer hat die Übergabe beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Boten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Informationen zu Schockanrufen und anderen betrügerischen Arbeitsweisen gibt es hier: https://warendorf.polizei.nrw/artikel/sicherheit-fuer-senioren-1 https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell