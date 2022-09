POL-PDWIL: Diebstahl von Überwachungskamera

Daun-Steinborn (ots) - Am 19.09.2022 gegen 11:10 Uhr befuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Motorrad die Landstraße 28 zwischen Kirchweiler und Daun-Steinborn. Hier kam er in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit und einer Alkoholisierung von über 2,5 Promille mit seinem Fahrzeug zu Fall und stürzte in den Straßengraben. ...

