POL-GI: Kripo warnt vor Schockanrufen in Gießen

Gießen (ots) - Pohlheim: Unbekannte Diebe suchten in den frühen Morgenstunden (19. September) den Rewe-Markt in der Straße "Alter Weg" in Garbenteich auf. Gegen 04.10 Uhr hebelten die Täter zwei Türen im Eingangsbereich auf und gelangten ins Gebäude. Mit einer unbekannten Anzahl an Zigarettenstangen flüchteten die beiden Diebe und liefen zu Fuß an der Gebäuderückseite entlang in Richtung der Landstraße 3131. ...

mehr