Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Motorrad unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Daun-Steinborn (ots)

Am 19.09.2022 gegen 11:10 Uhr befuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Motorrad die Landstraße 28 zwischen Kirchweiler und Daun-Steinborn. Hier kam er in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit und einer Alkoholisierung von über 2,5 Promille mit seinem Fahrzeug zu Fall und stürzte in den Straßengraben.

Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Aufgrund der Alkoholisierung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der 49-Jährige hatte am 18.09.2022 bereits, also nur einen Tag zuvor seinen Führerschein aufgrund einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen, die Polizeiinspektion Daun berichtete am Vortag hiervon.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell