POL-PDWIL: Senioren als aktive Kraftfahrer - Verkehrssicherheitstag für Senioren, hier: Ausschreibung der Veranstaltung am 22.10.2022 in Daun

Speicher (ots) - Im Zeitraum von Samstagmittag (17.09.2022) bis Montagmorgen (19.09.2022) kam es in Speicher, an der dortigen Apotheke in der Kapellenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurden eine Hauswand, sowie eine Laterne beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein dunkelrotes Fahrzeug. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

