POL-PDWIL: neue Erkenntnisse zu Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Daun (ots) - Am 18.09.2022 gegen 18:45 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Daun eine Gruppe von mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße in Daun. Im Zuge der Kontrolle der Gruppe konnte in der Nähe eine kleine Menge an illegalen Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Keiner der anwesenden Personen machte zunächst Angaben zur Sache, so dass die Ermittlungen ...

