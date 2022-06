Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Ein Rollerfahrer wurde am Dienstag, 31. Mai 2022, 14:25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 51-jährige Frau aus Nordenham mit einem Renault die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Rheinstraße musste sie hinter geparkten Fahrzeugen halten, um Gegenverkehr passieren zu lassen. Als sie wieder anfuhr und nach links ausscherte, übersah sie den von hinten kommenden und an ihrem Pkw vorbeifahren wollenden, 40-jährigen Rollerfahrer aus Nordenham. Es kam zur Kollision, durch die der Rollerfahrer zu Boden stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell