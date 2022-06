POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Eine Person lebensgefährlich, zwei weitere Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein 29-jähriger Mann aus der Gemeinde Garrel ist am Dienstag, 31. Mai 2022, gegen 20:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Wardenburg tödlich verletzt worden. Der Mann befuhr zur Unfallzeit mit einem Ford die Böseler Straße in Richtung Friesoythe. In Höhe der Einmündung zum Ohlhoffsweg kam er mit seinem Pkw nach rechts von der ...

