POL-AC: Mann droht Polizisten mit Pistole

Monschau (ots)

Am heutigen Donnerstagabend (19.05.2022) konnten Polizeibeamte eine Tragödie auf einem Campingplatz in Imgenbroich verhindern. Ein Ehepaar hielt sich in einem dort aufgebauten Campingwagen auf. Per Notruf rief die Frau gegen 20:00 Uhr um Hilfe und teilte mit, dass sich ihr 85jähriger Ehemann, offenbar in einer Verzweiflungstat, das Leben nehmen wolle. Die hinzugeeilten Helfer fanden die Angaben bestätigt - der Mann trug eine Pistole bei sich und drohte damit sogar in Richtung der Polizisten. Letztlich konnte er jedoch überwältig und in die Hände eines hinzugerufenen Notarztes übergeben werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (And.)

