Polizei Aachen

POL-AC: Erneute Sprengung eines Geldautomaten - Täter flüchtig

Aachen (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht (19.05.22, 02:30 Uhr) einen Geldautomaten an einem Supermarkt in der Eschweilerstraße in Alsdorf gesprengt. Kurz nach der Detonation gingen bei der Leitstelle der Polizei Aachen mehrere Anrufe ein. Die Täter flüchteten nach der Tat in einem weißen Pkw. Ob und in welcher Höhe Bargeld erbeutet werden konnte, ist bislang unbekannt.

Der Zugang zum Wartungsraum war zunächst durch aufgesprengte Bauteile des Geldautomaten versperrt. Der Feuerwehr gelang es jedoch mit dem Einsatz technischer Mittel die Tür am frühen Morgen zu öffnen. Der Automatenraum wurde kurze Zeit später durch einen Statiker begutachtet und freigegeben. Der Geldautomat und Teile der Gebäudefassade wurden beschädigt. Die Kripo hat im Verlauf des Vormittags eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Fluchtwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (KL)

