Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lütticher Straße sind gestern Nachmittag (17.05.22, 18.30 Uhr) zwei Personen verletzt worden.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer, der auf der Lütticher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war, stieß an der Kreuzung zum Brüsseler Ring mit dem entgegenkommenden Pkw einer 18-Jährigen zusammen, die von der Lütticher Straße aus nach links auf den Brüsseler Ring abbiegen wollte. Der 17-Jährige musste - ebenso wie sein 14-jähriger Sozius - verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Das Bild kann im Rahmen der Berichterstattung frei genutzt werden. (am)

