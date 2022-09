POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Gerolstein (ots) - Wie der Polizeiwache Gerolstein am 19.09.2022 mitgeteilt wurde, entwendeten bisher unbekannte Täter in einem noch nicht näher eingrenzbaren Zeitraum eine Überwachungskamera von der Decke im Eingangsbereich des Gerolsteiner Rondells. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten ...

mehr