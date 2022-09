Gerolstein-Lissingen (ots) - Im Zeitraum 12.09.2022 bis 19.09.2022 begaben sich bisher unbekannte Täter zum sogenannten Partyraum der Gemeinde Lissingen in der Prümer Straße in Gerolstein und beschädigten dort die Eingangstüre durch einen Fußtritt. Die Türe hielt der Gewalteinwirkung Stand, wurde jedoch beschädigt. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 ...

mehr