POL-UL: (HDH) Heidenheim - Beim Abbiegen überholt

Schwere Verletzungen erlitt ein 38-Jähriger am Sonntag bei Heidenheim.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr. Ein 21-Jähriger fuhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der B19 von Königsbronn in Richtung Heidenheim. Er wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Von hinten kam ein 38-jähriger Autofahrer. Er wollte den Traktor überholen. Als sich das Auto auf gleicher Höhe befand, bog der 21-Jährige ab. Durch den Zusammenstoß drehte es das Auto auf die linke Fahrzeugseite und die Airbags lösten aus. Die Fahrzeugfront wurde stark beschädigt. Mit Verdacht auf schwerere Verletzungen kam der 38-Jährige in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Fendt blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Beim Wenden sollte unbedingt an den Schulterblick gedacht werden. Dieser ist wichtig, um den "toten Winkel" des Fahrzeugspiegels zu überprüfen.

