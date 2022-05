Ulm (ots) - Am Samstagmittag, gegen 17.20 Uhr, setzte ein Flieger des örtlichen Vereins in Sonderbuch mit seinem Segelflieger zur Landung an. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 60-jährige Pilot den Anflug zu hoch angesetzt. Dadurch verlängerte sich die Landung über das Ende der eigentlichen Landefläche hinaus. Der Flieger geriet in eine Streuobstwiese und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Pilot stieg ...

