POL-UL: (UL) Scharenstetten - Motorradfahrer stürzte und verstarb vor Ort

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, kurz nach 13 Uhr, fuhr ein 66-Jähriger mit seiner Honda von Temmenhausen nach Scharenstetten. Kurz vor Ortsbeginn Scharenstetten kam er auf der L 1233 nach einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Motorrad und Fahrer rutschten entlang eines Grabens neben der Fahrbahn. An einer Brücke über den Graben schlug der Fahrer dann auf. Trotz sofortigen Hilfsmaßnahmen durch einen nachfolgenden Autoffahrer, Ersthelfern aus Scharenstetten und dann dem Notarzt verstarb der Motorradfahrer noch vor Ort. Am 44 Jahre alten Motorrad entstand ein Schaden von 1.000 EUR.

