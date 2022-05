Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Vorfahrt missachtet

Vier Personen wurden bei einem Unfall am Sonntag bei Hermaringen leicht verletzt.

Gegen 12.15 Uhr fuhr der 82-jährige mit seinem VW auf der Landesstraße 1167. An der Einfahrt Hermaringen-West bog er nach links auf die B492 in Richtung Giengen ab. Von links kam der vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrer. Dessen 48 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Im Einmündungsbereich stieße die Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall geriet der Opel auf die Gegenfahrbahn und kam in einer Böschung zum Stehen. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt. Ebenso zwei Mitfahrer im Opel im Alter von 11 und 32 Jahren. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

