Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Hatte da wer Hunger ?

Soest (ots)

An gleich zwei Imbissverkaufsständen auf dem Kauflandgelände, versuchten sich bisher unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zu verschaffen. Durch Aufhebeln von Fenster und Türen gelang, zumindest in einem Fall, der Zugang zum Innenraum. Hier wurden die Behältnisse durchwühlt. Angaben zur möglichen Beute liegen zur Zeit noch nicht vor. Im zweiten Fall blieb es beim Versuch. Das Eindringen in den Verkaufsstand gelang hier nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell