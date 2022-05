Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Cappel - Raubdelikt unter Vorhalt eines Messers

Lippstadt (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann aus Erwitte, wurde am Freitagmittag Opfer eines Raubes. Er war gegen 12.50 Uhr zu Fuß auf dem Tankstellengelände an der Beckumer Straße unterwegs, um im Shop einzukaufen. Auf dem Weg dorthin stellten sich ihm zwei männliche Personen in den Weg. Unter Vorhalt von zwei Messern entrissen sie ihm seine Geldbörse und flüchteten zu Fuß in Richtung Cappel. Der 21 Jährige nahm sofort zu Fuß die Verfolgung auf und forderte die Rückgabe seiner Geldbörse. Als er dem Räuberduo offensichtlich zu nahe kam, drehten sich die Täter um und einer führte eine seitliche Stichbewegung mit einem Messer aus. Dabei erlitt der Erwitter eine leichte oberflächliche Verletzung am Oberkörper. Zudem erhielt er einen Faustschlag ins Gesicht. Trotz dieser Attacke blieb der 21 Jährige hartnäckig an den Tätern dran. Die Verfolgung endete erst, als die Täter die Geldbörse wegwarfen. Mit der Geldbörse begab sich der Erwitter zurück zur Tankstelle und erwartete die alarmierte Polizei. Bei der Nachschau in der Geldbörse konnte festgestellt werden, dass noch alles Geld vorhanden war. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten erste Hinweise auf einen der Täter erlangt werden. Beschreibung 1. Täter: Männlich - ca 180cm -stark gebräunte Haut - glatzköpfig - schwarzer Jogginganzug. 2. Täter: Männlich - ca 180cm - kurze, hoch gegellte blonde Haare - weißer Kapuzenpullover - Jeanshose. Wer darüber hinaus sachdienliche Hinweise zur Tat, zum Tatablauf oder zu den Tätern machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (AG)

