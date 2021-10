Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. Konstanz) Randalierer pöbelt Passanten an (06.10.2021)

Steißlingen (ots)

In Gewahrsam genommen hat die Polizei einen Mann am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Singener Straße. Ein 54-Jähriger pöbelte gegen 17.30 Uhr mehrere Passanten verbal an. Anschließend ging der deutlich Betrunkene durch mehrere private Gärten in Richtung Singen. Die Polizei traf den Mann an, der sich ihnen gegenüber ebenfalls aggressiv und gereizt verhielt. Es gelang den Beamten nicht, den Betrunkenen zu beruhigen und sie mussten ihn zunächst zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Der Zustand des Mannes machte es später dann noch erforderlich, ihn in ein Krankenhaus zu verlegen.

