Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Friedingen, Landkreis Konstanz) Vorfahrt missachtet (04.10.2021)

Friedingen (ots)

Zu einem Unfall wegen Missachtung der Vorfahrt ist es am Montag gegen 15 Uhr in der Böhringer Straße gekommen. Eine 56-jährige Renault-Fahrerin wollte an der Einmündung nach rechts in die Beurener Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus der Buchenbergstraße kommenden Fiat einer 18-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell