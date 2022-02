Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Widerstand, Sachbeschädigung und Beleidigung - polizeibekannter Mann beschäftigt Bundespolizei am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz muss sich ein polizeibekannter 30-jähriger Pole wohl bald vor Gericht verantworten.

Am 27. Februar wollte ihn eine Streife der Bundespolizei in der Nähe des Fernbahnhofs am Flughafen Frankfurt kontrollieren, nachdem er laut schreiend gegen eine Glasfront getreten hatte und zudem ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz unterwegs war. Als er die Polizeibeamten erblickte, ergriff der Pole kurzerhand die Flucht, wurde aber von den Beamten kurz darauf vor einem Supermarkt gestellt. Er reagierte äußerst aggressiv, beleidigte die Beamten in polnischer Sprache und beschädigte einen Werbeaufsteller des Supermarktes. Gegen seine Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und konnte nur mit Hilfe einer weiteren Streife überwältigt und zur Wache gebracht werden. Ein dort durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain an.

Der Mann wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei Hessen übergeben.

