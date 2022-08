POL-COE: Dülmen, Am Schloßgarten/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - In Havixbeck waren am Dienstag (02.08.22) Taschendiebe in zwei Supermärkten an der Blickallee erfolgreich. Gegen 13 Uhr war eine 57-jährige Havixbeckerin im Aldi einkaufen. Während sie sich das Sortiment anschaute, fiel ihr auf, dass in ihrer Handtasche ein Umschlag fehlte. Unter anderem enthielt der Bargeld. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, meldete sich eine 68-jährige Billerbeckerin. ...

