Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L874/ Drei Verletzte durch Autounfall

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Dienstag (02.08.22) an der Kreuzung L874, K1 zusammengestoßen. Gegen 17 Uhr war ein 26-jähriger Autofahrer aus Münster auf der L874 in Richtung Hohenholte unterwegs. Mit im Auto saß eine 27-jährige Frau aus Münster. An der Kreuzung zur K1 hielt er am Stopp-Schild. Als der Münsteraner anfuhr, kam es zur Kollision mit dem Auto eines 34-jährgien Altenbergers. Er war auf der K1 aus Havixbeck kommend in Richtung Altenberge unterwegs. Mit Rettungswagen kamen alle Drei verletzt in Krankenhäuser. Die Feuerwehr beseitige ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Kreuzung war für rund eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell